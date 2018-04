Deel dit artikel:











Geniet op het strand, maar pas wel op met koud zwemwater! Foto: ANP

REGIO - Mensen die de komende dagen door het mooie weer in de verleiding komen het water in te gaan, moeten oppassen. De Reddingsbrigade Nederland waarschuwt dat zwemmers onderkoeld kunnen raken of kramp kunnen krijgen, omdat het water nog erg koud is.

Recreanten krijgen het advies alleen het water in te gaan op plaatsen waar de Reddingsbrigade toezicht houdt. Verder doen watersporters er goed aan beschermende wetsuits te dragen omdat die de kans op onderkoeling verminderen. Mensen die het water in gaan, kunnen volgens de Reddingsbrigade beter niet met hun hoofd onder water gaan, omdat je via je hoofd het snelst lichaamswarmte verliest.

Maximaal 24 graden Het KNMI laat weten dat het de komende dagen warm tot zeer warm voor de tijd van het jaar wordt. De temperaturen stijgen woensdag en donderdag tot circa 24 graden. LEES OOK: Zomerweer op komst: temperatuur tot zo'n 25 graden