Betaalbare starterswoning: ze bestaan in onze regio

MIDDEN-DELFLAND - Er gloort hoop aan de horizon voor starters die een betaalbare woning zoeken in Midden-Delfland. De gemeente start een proef met erfpacht voor bestaande koopwoningen. Daardoor is een lager bedrag nodig voor de financiering van een woning: 'Zo hopen we starters en doorstromers gemakkelijker aan een huis te helpen', zegt Kees Kool van de gemeente Midden-Delfland.

Bij erfpacht betaalt de woningeigenaar alleen een rentevergoeding over de grondwaarde, zonder dat er afgelost hoeft te worden. Daardoor zijn de maandlasten lager dan bij de aankoop van de grond en kan de koper eerder de financiering van het huis rondkrijgen.

Tot nu toe was erfpacht alleen mogelijk voor nieuwbouwwoningen. Nu bekijkt de gemeente of dat ook mogelijk is met bestaande huizen. De gemeente hoopt komend jaar maximaal tien starters via erfpacht aan een woning te helpen. Na een jaar wordt de proef geëvalueerd: 'Op basis daarvan bepalen we of we ermee doorgaan', zegt Kool.



Starter en maximale huisprijs

Om in aanmerking te komen voor erfpacht, moet de koper starter zijn op de koopwoningmarkt of een vrijkomende woning achterlaten binnen de gemeente. Ook mag de aanschaf van het huis maximaal 265.000 euro zijn.

'Zo zorgen we ervoor dat alleen starters en doorstromers gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid. Miljonairs komen dus niet aanmerking', aldus Kool.