Barbecueweer! Dit zijn de openbare spots en regels bij jou in de buurt

REGIO - De temperaturen schieten omhoog, tijd om de barbecue tevoorschijn te halen! Maar stel dat je geen eigen achtertuin hebt, op welke openbare plekken mag je dan de barbecue aansteken? We hebben een overzicht voor je van legale spots en de precieze regels voor het barbecuen in de regio. Onbezorgd grillen dus!

Den Haag

In Den Haag is barbecuen in principe overal toegestaan, tenzij anders aangegeven. Er zijn zelfs speciaal aangewezen barbecueplaatsen. Deze zijn uitgerust met speciale vuilnisbakken om kolen en aanmaakblokjes in weg te gooien. Je vindt deze barbecueplaatsen in het Westbroekpark, Madestein, de Vlaskamp in Haagse Hout, het Zuiderpark en de Uithof.

Delft

In Delft zijn geen aangewezen barbecueplekken, wel zijn er regels. Het is verboden om te barbecuen als het lange tijd droog is geweest en open vuur is verboden tussen 21 december en 3 januari. Verder moet je barbecue in Delft minimaal dertig centimeter boven de grond geplaatst worden en minimaal twee meter van bomen en struiken af staan. Een wegwerpmodel in een park mag dus niet in het gras staan.

Leiden

In Leiden houden ze wel van een zelfgegrilde hamburger. Zolang je geen directe overlast of milieuschade veroorzaakt, mag je dus in ieder park neerstrijken met je wegwerpgrill.

Gouda

In Gouda mag er in openbare ruimtes niet worden gebarbecued. Als je dat toch wil en je bent met minder dan vijftig vrienden, dan kun je drie weken van tevoren een vergunning aanvragen. Die kost 17,45 euro.

