Woningsplitsing Haagse woningen deels toegestaan

DEN HAAG - De gemeente Den Haag hoeft de woningsplitsing in het Regentesse- en Valkenboskwartier niet aan banden te leggen. Dat heeft de Raad van State bepaald. Buurtbewoners hadden hier wel om gevraagd, omdat het volgens hen de spuigaten uitloopt. De opgesplitste panden veroorzaken volgens hen overbevolking en parkeeroverlast. Er zou 'geen gezinswoning meer overblijven'.

In het nieuwe bestemmingsplan dat de gemeente gemaakt heeft voor de wijken, is voor woningen met maximaal drie bewoners geen vergunning meer nodig. De hoofdbewoner telt mee, zodat die maximaal twee ruimtes mag verhuren. Een echtpaar mag één ruimte verhuren.

Den Haag hoopt zo tegemoet te komen aan de stijgende vraag van inwoners die door een scheiding of iets anders met spoed tijdelijke woonruimte nodig hebben. Volgens de gemeente zit tien procent van de bevolking in zo'n situatie en is het aanbod voor hen te klein.



Vergunningen afgeven

Volgens de Raad van State geeft de gemeente alleen een vergunning als de afgesplitste woning een volledige bouwlaag heeft en tenminste veertig vierkant meter groot is. Dat vindt het rechtscollege door de beugel kunnen.

De gemeente Den Haag liet eerder al weten dat vier en meer bewoners per ruimte per pand niet wordt toegestaan, behalve aan het Koningsplein en in de Heesterbuurt.