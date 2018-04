Brandweer Haaglanden oefent met robot en drones

RIJSWIJK - Brandweer Haaglanden heeft sinds kort een robot en twee drones die helpen bij het blussen van branden. Een speciaal team in Rijswijk wordt opgeleid om met de nieuwe spullen te werken.

De brandweer heeft twee drones gekocht; één voor binnen en één voor buiten. 'Er zit naast een gewone camera ook een thermische camera in. Die laatste meet warmte, zodat we kunnen zien waar de brand is,' vertelt directeur brandweerzorg Haaglanden Lucien Groenewegen.

'Met de drones kunnen we verkennen waar het brandt, wat er achter een bepaalde muur zit en hoe het gebouw eruitziet, zonder dat we zelf naar binnen hoeven. De drone zendt de videobeelden naar buiten,' zegt Groenewegen. 'En een rondje om een gebouw lopen, kost tijd. Dat kan straks veel sneller met een drone.'



Robot

Brandweer Haaglanden heeft ook een robot aangeschaft; een soort mini-tank die kan blussen en ventileren. 'We gebruiken hem bij branden in grote gebouwen, waar het gevaarlijk is om mensen naar binnen te sturen en waar het heftig fikt. Dan kunnen we de robot op afstand de brand laten blussen,' legt Groenewegen uit.

De brandweer kan wel wat technische hulpmiddelen gebruiken, want branden worden steeds ingewikkelder. 'Vroeger waren gebouwen van hout, niet gevaarlijk en het was duidelijk of er gewoond werd of gewerkt. Tegenwoordig zijn gebouwen multifunctioneel. Industrie wordt gecombineerd met wonen en dat maakt het voor ons onvoorspelbaar als er brand uitbreekt.'



Speciaal team

In Rijswijk wordt een team van bijna 30 brandweerlieden opgeleid, dat straks in de hele regio wordt ingezet. 'Als ze de robot in het Westland nodig hebben dan vragen ze via de meldkamer om extra kennis en kunde. We laden de robot in een container en rijden ermee naar het Westland,' legt de directeur brandweerzorg uit.

Brandweerkorpsen in het hele land kijken mee in Rijswijk. 'We trekken op met heel brandweer Nederland. Er zijn nog twee korpsen die zich bezighouden met robots en blustechnieken. Ze gebruiken allemaal net weer andere materialen, zodat we veel kunnen leren van elkaar.'



Oefenen

Voorlopig wordt er geoefend in Rijswijk en worden de drones en de robot nog niet ingezet. 'We willen eerst de theorie onder de knie krijgen en bekijken wat we ermee kunnen. Wat zijn de gevaren, hoe gaan we ermee om? Daarna volgt de praktijk,' besluit Groenewegen.

