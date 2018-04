COLUMN: Verpest je favoriete sport; waag een illegaal gokje!

DEN HAAG - Ik hou wel van een gokje. Zeker rond een sportevenement. Leuk toch om straks - als het WK en de Tour losgaan - een pouletje te beginnen met vrienden? De inzet is in mijn geval meestal een goeie fles wijn. Je kunt natuurlijk ook om geld spelen. Als je dat doet, doe dat dan wel op de legale manier. Dus via een organisatie die zich houdt aan de wettelijke regels die voor gokken gelden.

Afgelopen donderdag was er in Den Haag een grote actie tegen illegaal gokken. Van onder andere OM, politie, gemeente, Kansspelautoriteit en Belastingdienst. Er werden elf locaties doorzocht en vijf personen aangehouden. Het ging daarbij niet om gokkers, maar om mensen die mogelijk betrokken zijn bij de organisatie achter het illegale gokken.

Waarom steken we daar als overheid energie in? Allereerst omdat er veel zwart, contant geld mee gemoeid gaat. Dat heeft altijd een aantrekkingskracht op andere criminelen, leidt tot witwassen en daarmee tot corruptie. Het is goed je dat te bedenken als je een illegaal een gokje waagt.

Verder is natuurlijk bekend dat gokken verslavend kan werken. Om dat tegen te gaan, moeten legale aanbieders zich aan allerlei regels houden. Maar hun illegale concurrenten doen dat vanzelfsprekend niet.

Last but not least: als je van sport houdt, gok je niet illegaal. Het zwarte geld dat er in rondgaat, wordt ook ingezet om uitslagen te beïnvloeden. Met andere woorden, om spelers om te kopen.

Dus, hou je van sport en van een gokje? Ga dan lekker naar de Toto of een andere officiële aanbieder. Dan kunnen we met zijn allen blijven genieten van eerlijke wedstrijden.

Uw hoofdofficier,

Bart Nieuwenhuizen

Reageren? Stuur Bart via bartnieuwenhuizen@omroepwest.nl een bericht.

Alle columns van Bart zijn gebundeld op een aparte pagina.