Deel dit artikel:











Eerste nazaat Anne Frankboom geplant op schoolplein Nutsschool Anne Frankboom op Nutsschool Laan van Poot | Beeld Omroep West

DEN HAAG - Kinderen van de Nutsschool aan de Laan van Poot in Den Haag hebben donderdag de eerste nazaat van de Anne Frankboom onthuld. De boom komt voort uit zaden van de kastanjeboom waar Anne Frank tijdens de Tweede Wereldoorlog op uitkeek en over schreef in haar wereldberoemde dagboek. De Haagse school heeft de primeur: dit is de eerste rechtstreekse boom die voortbloeit uit de historische Anne Frankboom.

Leerlingen van de Nutsschool hielden donderdagmiddag een persoonlijke presentatie. Daarin vertelden ze waarom ze het belangrijk vinden dat er een Anne Frankboom bij hun school is geplant. Anne Frank beschrijft in 'Het Achterhuis' de kastanjeboom die in de achtertuin van de Prinsengracht 263 in Amsterdam stond. De boom bezweek tijdens een zomerstorm in augustus 2010. Vrijwilligers van de stichtingen Elementree en Wereldboom verzamelden en herplantten de kastanjes, die nu zijn uitgegroeid tot flinke bomen. Uit het dagboek

Anne schrijft op 23 februari 1944 in haar dagboek: 'Wij (Peter en Anne -red) keken alle twee naar de blauwe hemel, de kale kastanjeboom aan wiens takken kleine druppeltjes schitterden, naar de meeuwen en de andere vogels die in hun scheervlucht wel van zilver leken. Dat alles ontroerde en pakte ons alle twee zo, dat we niet meer konden spreken.' Anne Frank wordt op 4 augustus 1944 gearresteerd op haar onderduikadres. Ze wordt met haar familie door de Duitsers afgevoerd. Haar vader Otto Frank is de enige die na de oorlog uit de Duitse vernietigingskampen terugkeert.