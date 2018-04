Minister moet 'gruwelbeelden' nertsen toch meenemen in onderzoek

Een nerts in een fokkerij. (Foto: Animal Rights)

REGIO - Minister Carola Schouten van Landbouw moet opnieuw kijken of een nertsenhouder in Zwammerdam en Aarlanderveen niet buiten zijn boekje gaat. Ze heeft verzuimd door dierenactivisten gemaakte beelden van een verborgen camera mee te wegen en moet dat nu alsnog doen, heeft de bestuursrechter bepaald.

Bont voor Dieren en Animal Rights filmden met een verborgen camera op nertsenbedrijf Verboom en legde daar vast dat 'zwaargewonde nertsen wegkwijnden' in hun kooien.

Ze stapten naar toezichthouder NVWA, die op het bedrijf een paar dieren aantrof die zich hadden verwond aan losgeraakt ijzerdraad. De pelsdierfokker verhielp dat, en bij een volgend bezoek van de inspecteurs was alles in orde. Verboom is daarom niet bestraft.



Toch meer mis?

De dierenactivisten willen dat de NVWA op grond van de undercoverbeelden bekijkt of er op het bedrijf toch niet meer mis is. Die beelden zijn op zichzelf niet genoeg bewijs om op te treden, maar de toezichthouder moet ze wel bij zijn oordeel betrekken, vindt de rechter.

De minister moet binnen zes weken een nieuw besluit nemen.