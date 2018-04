Deel dit artikel:











OM in beroep in zaak doodsbedreiging burgemeester Aptroot Burgemeester Charlie Aptroot | Foto: Talkshow FRITS!

REGIO - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep in de zaak tegen een man die de Zoetermeerse burgemeester Charlie Aptroot zou hebben bedreigd. De rechter sprak de man vorige maand vrij, maar het OM is het daar niet mee eens. Aptroot zegt dat hij vertrouwen heeft in het OM.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

Aptroot zou met de dood zijn bedreigd toen hij een jaar lang waarnemend burgemeester was van Wassenaar. Volgens het OM heeft de verdachte in november 2017 tegen een Wassenaars raadslid gezegd: 'Een geweer kost 2.800 euro en ik schiet hem dood. Dit weekend haalt hij niet meer. Hij zal Wassenaar niet meer levend verlaten.' Aptroot deed aangifte van de dreigementen. 'Van strafbare feiten moet je altijd aangifte doen, maar ik wil me er inhoudelijk niet mee bemoeien. Het is niet fraai dat die bedreigingen over mij naar anderen zijn geuit. Af en toe gebeurt zoiets, gelukkig word ik niet continu bedreigd,' zegt de burgemeester van Zoetermeer.

Rechtbank In maart stond de verdachte voor de rechter. Hij ontkent dat hij de burgemeester heeft bedreigd. De rechter sprak hem vrij, omdat de getuigenverklaringen niet onafhankelijk waren. 'De getuigen waren allemaal betrokken bij de burgemeester of bij de verdachte,' zegt een woordvoerder van de rechtbank. Het OM gaat in beroep tegen de uitspraak. 'Ik heb vertrouwen in het OM en wacht de zaak af,' zegt Aptroot. Het is nog niet bekend wanneer het gerechtshof de zaak behandelt. LEES OOK: Burgemeester Aptroot vertelde vrouw niet over bedreigingen: ' Ze was ontzettend kwaad'