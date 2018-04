Festival Classique opent twaalfde editie met monsterproductie op Scheveningen

DEN HAAG - Het Festival Classique pakt dit jaar groots uit voor de twaalfde editie. Er komen namelijk meer dan 350 musici en dansers in actie op het Noorderstrand van Scheveningen tijdens het openingsconcert op 7 juni.

Voor dit concert is een gelegenheidskoor opgericht, aangevuld met zangers van het Haags Matrozenkoor en het theaterkoor Dario Fo. Ook treden onder anderen sopraan Katrien Baerts en dansers van De Dutch Junior Dance Division op.

Van 7 tot en met 18 juni zijn op het festival tientallen voorstellingen en concerten te zien en horen in het Kurhaus, op het Noorderstrand, op de Pier en in de Lourdeskerk. Op het programma staat onder meer muziek van de Duitse componist Felix Mendelssohn, die zelf ooit in het Kurhaus verbleef om eens goed over zijn liefdesleven na te denken.



200 jaar Scheveningen

Het festival staat dit jaar in het teken van Scheveningen. Precies 200 jaar geleden bouwde de Nederlandse scheepsondernemer Jacobus Pronk namelijk het eerste badhuis op Scheveningen. Daarmee was de eerste en dus oudste badplaats van Nederland een feit.

Onder de noemer Feest aan Zee staat Scheveningen een jaar lang in de spotlights met festivals, exposities en voorstellingen. Vorig jaar trok het Festival Classique nog 43.000 bezoekers.

