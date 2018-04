Deel dit artikel:











Angst en woede omwonenden winkelcentrum om wegpompen grondwater; excuses bouwer Foto: Archief

LEIDSCHENDAM - De bouwer van de Mall of the Netherlands in Leidschendam maakt excuses aan omwonenden voor de trage communicatie rond het wegpompen van grondwater. Bewoners aan de Zijdesingel zagen een paar weken geleden ineens buizen verschijnen in het park voor hun deur, maar waren niet geïnformeerd over het hoe en wat.

Tijdens het bouwen van de de parkeergarage van het winkelcentrum onstond een scheur in de bodem. Daardoor moet er in plaats van 320 kuub water per uur, 1000 kuub weggepompt worden. Het weggepompte water moet op een verantwoorde manier terug in de bodem. Door de toename zijn er meer retourbronnen nodig. Door gebrek aan informatie zijn de omwonenden van de retourbronnen zowel boos als bang. Boos omdat ze niet weten of er gedegen onderzoek is gedaan naar het absorptievermogen van 'hun' grond en omdat ze niet geïnformeerd zijn. En bang voor ondergelopen kelders en andere wateroverlast.

Excuus De bouwer heeft nu dus excuses gemaakt voor het gebrek aan communicatie en bezweert dat er degelijk onderzoek is gedaan. 'De kelders zullen niet onderlopen door onze bouwwerkzaamheden.'