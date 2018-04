Deel dit artikel:











Bollenstreek klaar voor Bloemencorso: bekijk hier alles wat je moet weten Het Bloemencorso in Noordwijk (Foto: Carla Versteege)

NOORDWIJK - De Bollenstreek is er weer klaar voor: dit weekend rijden twintig praalwagens, tientallen versierde auto's en tal van muziekkorpsen in colonne van Noordwijk naar Haarlem. We hebben alles wat je over het Bloemencorso moet weten op een rijtje gezet, van het programma tot afgesloten wegen. En natuurlijk kan je zaterdag alles live volgen bij Omroep West. Tussen 12.15 en 13.15 uur kan je live kijken naar het bloemencorso op TV West, omroepwest.nl of de app.

Voorafgaand aan het grote corso is op vrijdagavond al het verlichte Bloemencorso in Noordwijkerhout te bewonderen. Alle wagens staan vrijdag aan het einde van de middag opgesteld in het centrum en zodra het donker wordt trekt de stoet door het dorp. Het corso start zaterdag om 9.30 uur in Noordwijk en rijdt daarna via Voorhout, Sassenheim, Lisse, Hillegom, Bennebroek en Heemstede naar Haarlem. Precies weten hoe laat je waar langs de route moet staan? De volledige route vind je hier.

Afgesloten wegen Doordat het Bloemencorso door de Bollenstreek trekt, kan er verkeershinder ontstaan op de wegen van en naar het corso en de Keukenhof. Een aantal doorgaande wegen is afgesloten. In de ochtend tussen 08.00 uur en 12.30 uur zijn er afsluitingen rond Noordwijk en richting Voorhout. Hierbij zal de N444 in beide richtingen worden afgesloten. In de middag rijdt het Corso vanuit Sassenheim via Lisse, Keukenhof en Hillegom richting Haarlem. Vanaf 14.00 uur wordt de N208 afgesloten op dit traject. Via borden worden de aansluitingen aangegeven, net als omleidingsroutes. Wie toch door de Bollenstreek rijdt, wordt geadviseerd rekening te houden met een langere reistijd.

Live meekijken Als je zelf niet langs de route kan of wil staan, hoef je gelukkig nog steeds niet te missen van het Bloemencorso! Omroep West is er namelijk bij en doet voor jou verslag van het evenement. Zaterdag kijk je tussen 12.15 en 13.15 uur live mee op TV West, omroepwest.nl of de app. Op zondag wordt vanaf 16.45 een samenvatting van het bloemenfestijn uitgezonden.