Unieke historische beelden van Zuid-Holland online

REGIO - In de kelder van het provinciehuis lagen jarenlang unieke beelden van de provincie Zuid-Holland te verstoffen. Foto’s en films uit de jaren '30 tot en met de jaren ’60 uit de vorige eeuw. Nog nooit zijn deze beelden aan de buitenwereld getoond. Het archief is nu gedigitaliseerd en staat vanaf donderdag 19 april online.

De bouw van de 's Molenaarsbrug in Alphen aan den Rijn, vooroorlogse brandweeroefeningen in Den Haag en het zilveren huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard. Het zijn slechts enkele voorbeelden uit het rijke beeldarchief van de provincie. Deze zijn terug te vinden op de website ‘Beelden van Vroeger’.

Op deze interactieve website zet de provincie ongeveer 2500 gedigitaliseerde glasnegatieven en tientallen historische films uit het eigen archief. De onderwerpen van de bijzondere beelden variëren van Zuid-Hollandse landschappen en stadsgezichten, wegaanleg en Statenvergaderingen tot de herstelwerkzaamheden van de Watersnoodramp.



Hergebruiken

De beelden kunnen door alle geïnteresseerden bekeken, gedeeld, gedownload èn hergebruikt worden. Ook kunnen bezoekers van de website binnenkort informatie over de beelden toevoegen wanneer zij bijvoorbeeld de locatie of de personen op de foto herkennen. De glasnegatieven vormen samen met de oude films de eerste greep materiaal uit het archief dat zonder beperkingen is te gebruiken.

De beelden zijn vanaf donderdagmiddag te bekijken via de website https://archief.zuid-holland.nl.