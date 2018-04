Deel dit artikel:











Jongen (14) gewond achtergelaten na aanrijding Foto: John van der Tol

BOSKOOP - Een 14-jarige jongen is bij een aanrijding met een bestelbusje in Boskoop gewond geraakt. De bestuurder van het blauwe busje is er na het ongeluk vandoor gegaan en heeft het gewonde kind achtergelaten, meldt wijkagent Gretha van der Velde op Twitter.



Het ongeluk gebeurde dinsdag rond 16.45 uur op de Puttelaan in Boskoop. De politie roept getuigen op om tips door te geven aan de politie via telefoonnummer 0900-8844.

