Driestar College weigert één miljoen te betalen en eist gebruik sporthal

GOUDA - Het Driestar College heeft de bouwer van haar nieuwe middelbare school in Gouda aan de kant gezet omdat de werkzaamheden fors zijn vertraagd. Het aannemersbedrijf wil het schoolbestuur echter houden aan de bouwovereenkomst. De vertragingen zouden de schuld zijn van het Driestar College zelf. Beide partijen stonden deze woensdag voor de rechter.

Aannemersbedrijf CEC uit Eindhoven tekende op 2 december 2016 de overeenkomst met het Driestar College voor de bouw van nieuwe lesgebouwen en een sportzaal. Het was de bedoeling dat de nieuwe accommodatie aan het Ronsseplein in Gouda bij de start van het nieuwe schooljaar 2017-2018 gereed zou zijn. Die datum is bij lange na niet gehaald. Daarom heeft de school onlangs de samenwerking met het aannemersbedrijf verbroken.

'Het vertrouwen in de aannemer is weg', zei de advocaat van het Driestar College tijdens een kort geding bij de Haagse rechtbank. De school vreest dat de gebouwen pas in september van dit jaar in gebruik genomen kunnen worden. Het schoolbestuur heeft inmiddels een nieuwe aannemer in de arm genomen om de klus snel te klaren.



'Problemen door grondwaterstand'

Volgens het aannemersbedrijf CEC is de vertraging de schuld van het schoolbestuur. Dat zou de onderneming niet goed geïnformeerd hebben over de grondwaterstand. 'Alle problemen vloeien daar uit voort', zei de advocaat van het aannemersbedrijf. Er moest op de bouwplaats veel meer water worden weggepompt dan verwacht en constructies moesten worden aangepast.

Het aannemersbedrijf eist dat ze alsnog de bouw mag voltooien. Ook zou Driestar College ongeveer één miljoen euro aan haar moeten betalen, voor werkzaamheden die al zijn verricht. Zolang die rekening niet is betaald, weigert CEC de sportzaal aan Driestar College over te dragen. Het gebouw zit op slot.



Sportzaal

Het Driestar College eist dat aannemersbedrijf CEC op korte termijn in ieder geval de sportzaal oplevert. 'De leerlingen moeten kunnen gymmen', zei de advocaat van het schoolbestuur. Voor de lessen kan het Driestar College bestaande panden gebruiken.

Het Driestar College weigert de openstaande rekening van één miljoen euro te betalen. Volgens de advocaat van het schoolbestuur moeten veel werkzaamheden van de aannemer worden overgedaan. 'Tegels zijn verkeerd gezet en er zijn problemen met de brandveiligheid. De problemen met het grondwater waren bekend toen het aannemersbedrijf met de bouw van de school begon', zegt het Driestar College. Het bedrijf zou die nu niet in de schoenen van het schoolbestuur kunnen schuiven.

Uitspraak over twee weken.