Succesvolle Chris Eimers nog minimaal twee jaar coach HIJS Hokij

DEN HAAG - Chris Eimers is nog zeker minimaal twee jaar hoofdcoach van het eerste team van HIJS Hokij. De Haagse ijshockeyers wonnen afgelopen seizoen de beker, de landstitel én de BeNe League, de zogenoemde 'triple'. Voor beide partijen was dat een goede reden om langer met elkaar door te gaan.

Door het winnen van 'the triple' schreef HIJS onder leiding van 'succescoach' Eimers dit jaar geschiedenis in het 85-jarige bestaan van de club. Eimers is al drie jaar eindverantwoordelijke bij de Haagse hoofdmacht. Voordat hij coach werd, was Eimers succesvol ijshockeyspeler. Zo speelde hij in totaal 129 interlands, waarin hij dertig keer scoorde en 31 assists achter zijn naam zette.

In het contract is een optie voor nog een jaar opgenomen.

