Eervolle vermelding Omroep West-programma Goud voor Oud Goud voor oud - Omroep West

DEN HAAG - Het televisieprogramma Goud voor Oud heeft een eervolle vermelding gekregen van Circom, de organisatie van Europese regionale omroepen. Het programma was genomineerd in de categorie Minderheden in de Samenleving. De winst in die categorie ging naar A Boy Like Liam van de Zweedse regionale omroep SVT Öst.

Het programma werd eind vorig jaar uitgezonden op TV West en gepresenteerd door Johan Overdevest. In acht afleveringen liet Overdevest wensen in vervulling gaan van eenzame ouderen. De ouderen in het programma vertellen bijvoorbeeld hoe het is om dagen alleen thuis te zijn en nauwelijks iemand te spreken. Zo bezocht Overdevest de 86-jarige Cor. Haar man is in 2012 overleden en sindsdien is het leven van Cor nogal stil.

Nominatie NL-awards Eerder was Goud voor Oud ook al genomineerd voor de jaarlijkse NL-Awards in de categorie Beste TV-programma. Het programma Ken ie mie nog van RTV Oost won die award. BEKIJK OOK: De afleveringen van Goud voor Oud op Omroep West