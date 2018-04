Deel dit artikel:











Rijkswaterstaat bekijkt mogelijkheden om A4 te verbreden bij Delft Foto: John van der Tol

DELFT - De A4 bij Delft wordt mogelijk verbreed. Rijkswaterstaat bekijkt de mogelijkheden om de snelweg daar in beide richtingen uit te breiden met één rijstrook. Hierover is Rijkswaterstaat in onderhandeling met de omliggende gemeentes.

Het gaat om het stuk snelweg tussen Den Hoorn en de Ketheltunnel. Op dit moment liggen daar twee rijstroken in beide richtingen. Volgens een brief van het college van Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen aan de gemeenteraad worden dat er volgens een nieuw plan drie. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er een capaciteitsprobleem is op de A4 bij Delft. Tussen nu en 2028 wil Rijkswaterstaat daar een oplossing voor vinden. 'Er is nog geen besluit genomen. Dat moet de minister uiteindelijk doen. Op dit moment zijn we nog in onderhandeling met de gemeentes', aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Besluit Minister Cora van Nieuwenhuizen neemt in mei een besluit voor een vervolgonderzoek.