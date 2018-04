Deel dit artikel:











Insectenhotel Zoetermeer door brand verwoest: 'Gaan niet bij de pakken neerzitten' Insectenhotel Zoetermeer verwoest door brand (foto: Vrienden van de Natuurtuin)

ZOETERMEER - Het is een triest aangezicht. Van het twee meter hoge insectenhotel in de Zoetermeerse Natuurtuin is niets meer over. Het stalen geraamte is het enige dat er nog staat. Het hotel is afgelopen weekend in brand gestoken door onbekende daders. De schade is groot en loopt op tot enkele duizenden euro's.

Vrijwilligers van de Natuurtuin ontdekten zaterdagmorgen de ravage. Het hotel is een monumentaal bouwwerk, speciaal ingericht voor allerlei soorten insecten. 'Het stond er nu zo'n anderhalf jaar en we hadden het idee dat het eindelijk aardig gevuld was met broedsels', vertelt Ed Booneman, vrijwilliger van de Natuurtuin. Hoeveel broedsels er in het hotel zaten en omgekomen zijn, kan Booneman niet zeggen. 'Het zijn er natuurlijk veel, maar een precies aantal hebben we niet.'

Crowdfundingsactie Ondanks dat het hotel zwaar gehavend is, zitten de vrijwilligers niet bij de pakken neer. Ze hebben een crowdfundingsactie opgezet om het hotel opnieuw op te bouwen. 'De eerste bedragen beginnen binnen te komen. We gaan proberen dingen te repareren, maar dat wordt wel lastig.' De gemeente Zoetermeer heeft toegezegd dat ze een bijdrage zal leveren aan de opbouw.