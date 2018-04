Deel dit artikel:











Zware aanrijding met politieauto in Den Haag De zwaar beschadigde politieauto | Foto: Regio15

DEN HAAG - Bij een aanrijding tussen twee personenauto's op de kruising van de Maanweg met de Regulusweg in Den Haag is woensdagavond een gewonde gevallen. Een van de betrokken voertuigen is een politieauto. De bestuurder hiervan is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

De bestuurder van de andere auto raakte niet gewond. Beide voertuigen zijn total loss. Over de oorzaak van het ongeval kon een woordvoerder van de politie nog niets zeggen. Omdat er een politievoertuig bij het ongeluk betrokken is wordt de toedracht onderzocht door het korps uit Rotterdam.