Zoetermeer sluit 2017 af met een voordeel van bijna 3 miljoen

ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer sluit het jaar 2017 af met een voordelig resultaat van bijna 3 miljoen euro. Op de totale begroting van 385 miljoen gaat het om een verschil van minder dan 1 procent. Het college van B&W heeft de jaarstukken aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 4 juni worden deze besproken.

Het college stelt voor van het financieel resultaat de helft over te hevelen naar het jaar 2018 voor activiteiten die aanvankelijk in 2017 uitgevoerd zouden worden. In 2017 was Zoetermeer vooral veel geld kwijt aan de jeugdzorg. Ook het aantal bijstandsuitkeringen pakte hoger uit. Verder moest er geld gereserveerd worden voor een mogelijke beëindiging van de samenwerking met andere gemeenten in het Sociaal Werkbedrijf.

Maar er waren ook meevallers. Zo ontving Zoetermeer een hogere uitkering van het Rijk. Daarnaast waren er voordelen op rente, afvalinzameling en het onderhoud van de riolering. Wethouder Robin Paalvast van Financiën kijkt tevreden terug: 'Aan het eind van deze collegeperiode sluiten we ook het laatste jaar goed af. Het voordelig resultaat kan het nieuwe college goed gebruiken bij haar plannen voor komend jaar'.

