Weer treinverkeer tussen Den Haag en Delft na storing

REGIO - Tussen Den Haag Hollands Spoor en Delft Zuid reden woensdagavond een paar uur lang geen treinen. Door een storing in de tunnel bij Rijswijk was er geen treinverkeer mogelijk, meldt ProRail. Rond 22.15 uur reden de treinen weer volgens dienstregeling

Volgens een woordvoerder van ProRail was er een storing in het brandmeldingssysteem van de tunnel. 'Waarschijnlijk komt het door de hete dag. Dan wordt het allemaal wat storingsgevoeliger. Uit veiligheidsoverwegingen is al het treinverkeer stilgelegd. Dat zijn de regels.'

Woensdagochtend was er ook al een grote storing op dit traject. Toen reden er anderhalf uur lang geen treinen tussen Den Haag Hollands Spoor en Schiedam Centrum door een storing in de tunnel bij Delft. Doe storing werd ook veroorzaakt door een probleem met een brandmeldingssysteem.