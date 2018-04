West Wekker: Gaslek door tuinhek in Oegstgeest en winst 'Barney'

DEN HAAG - Goedemorgen! Goede nacht gehad? Voordat je aan deze (zonnige) dag begint, ben je met de West Wekker op de hoogte van het nieuws van afgelopen avond. Zo is er in Oegstgeest een gaslek ontstaan door een fanatieke klusjesman en wist Raymond van Barneveld weer eens te winnen.

1. Doe-het-zelver veroorzaakt gaslek bij plaatsen tuinhekje

Aan de Vincent van Goghlaan in Oegstgeest heeft een doe-het-zelver gisteravond een gaslek veroorzaakt. De man was in zijn voortuin bezig een tuinhekje te plaatsen en stuitte halverwege op een gasleiding.

2. Insectenhotel Zoetermeer door brand verwoest: 'Gaan niet bij de pakken neerzitten'

Het is een triest aangezicht. Van het twee meter hoge insectenhotel in de Zoetermeerse Natuurtuin is niets meer over. Het stalen geraamte is het enige dat er nog staat. Het hotel is afgelopen weekend in brand gestoken door onbekende daders. De schade is groot en loopt op tot enkele duizenden euro's.

3. Armoede in de regio Den Haag is stabiel

De armoede onder de mensen in de regio Den Haag stabiliseert zich. Wel zijn er binnen de regio grote verschillen. Zo stijgt in Wassenaar het aantal hulpvragen, terwijl in Delft juist een daling van ongeveer tien procent te zien is. Dat meldt Stichting Armoedefonds.

4. Raymond van Barneveld boekt 'eindelijk' weer eens een overwinning

Raymond van Barneveld heeft in de Premier League na vier nederlagen op rij weer eens een overwinning geboekt. De Hagenaar, die vorige week nog twee keer dik verloor van Daryl Gurney en Peter Wright, herstelde zich met een 7-3-zege op Simon Whitlock. Met een gemiddelde van 101,44 met drie pijlen was 'Barney' in een volledig Oranje gehuld Ahoy in Rotterdam veel beter dan de Australiër, die slechts tot 89,49 kwam.

Weer: Een zonovergoten dag met uitzonderlijk hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Het wordt zo'n 25 tot 27 graden. Aan de kust kan het wat frisser zijn vanwege wind uit zee.

Vanavond op TV West: Van de Kaart

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties.