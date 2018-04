Deel dit artikel:











Doe-het-zelver veroorzaakt gaslek bij plaatsen tuinhekje Man raakt gasleiding tijdens plaatsen tuinhekje (foto: Flashlight Fotografie)

OEGSTGEEST - Aan de Vincent van Goghlaan in Oegstgeest heeft een doe-het-zelver woensdagavond een gaslek veroorzaakt. De man was in zijn voortuin bezig een tuinhekje te plaatsen en stuitte halverwege op een gasleiding.

De paal ging dwars door die leiding heen, waardoor er in korte tijd een behoorlijke hoeveelheid gas vrij kon komen, meldt de brandweer aan Omroep West. De lucht was in de hele straat te ruiken. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en zetten het gebied rond de lekke gasleiding af. Netbeheerder Liander gaat het lek dichten. Daar zijn ze de hele avond nog mee bezig.