Showband 75 leidt een zwervend bestaan: 'De gemeente laat ons zwabberen'

LEIDSCHENDAM - De Leidschendamse muziekvereniging Showband 75 heeft sinds januari 2017 geen eigen locatie meer om te oefenen. Ze hebben bij de gemeente Leidschendam aangeklopt, die gaf een aantal locaties maar volgens de band zijn die allemaal niet geschikt. De voornaamste reden: dat er geen opslagruimte bij is.

‘We zitten al 43 jaar in Leidschendam en hebben al 6 verschillende locaties gehad. Die zijn tot nu toe afgebroken, of het wordt een plantsoen of een parkeerplaats en dan moeten wij steeds weg’, zegt Wijnand van het Hart. 'De gemeente laat ons zwabberen. We hebben nu twee locaties en een klein hokje om onze spullen op te slaan. Op de ene avond worden de spullen opgehaald om dan vervolgens op de andere locatie weer opgebouwd te moeten worden en dat is super onhandig.'

De gemeente Leidschendam laat in een reactie weten: ‘De gemeente kent de vraag van de vereniging voor een oefen- en opslagruimte. De gemeente heeft deze ruimte zelf niet beschikbaar en heeft het bestuur verwezen naar twee beheerders van gemeentelijke bedrijfsverzamelgebouwen en anders naar de particuliere huurmarkt. De Showband heeft momenteel een tijdelijke maar gratis materialenopslagruimte van de gemeente in gebruik en dat kan voorlopig zo blijven'.



'Geen ruimtes beschikbaar'

‘Onzin’, zegt Naomi Verhoeven-Rappa, voorzitter van de muziekvereniging. ‘We hebben die locaties gebeld maar die ruimtes waren niet beschikbaar. Ze waren niet meer in de verhuur, we konden wel een plek krijgen onder een flat maar dat kun je de bewoners niet aandoen qua geluidsoverlast.' Saxofonist Wijnand van het Hart heeft wel een oplossing: ‘Kijk we willen graag met de gemeente om de tafel. Het zou mooi zijn als we het gebouw krijgen naast het gemeentehuis en dat met een aantal andere zwervende verenigingen kunnen gaan beheren'.