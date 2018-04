Raymond van Barneveld boekt 'eindelijk' weer eens een overwinning

DEN HAAG - Raymond van Barneveld heeft in de Premier League na vier nederlagen op rij weer eens een overwinning geboekt. De Hagenaar, die vorige week nog twee keer dik verloor van Daryl Gurney en Peter Wright, herstelde zich met een 7-3-zege op Simon Whitlock.

Met een gemiddelde van 101,44 met drie pijlen was 'Barney' in een volledig Oranje gehuld Ahoy in Rotterdam veel beter dan de Australiër, die slechts tot 89,49 kwam.

Michael van Gerwen ging voor de tweede keer dit jaar onderuit. Net als bij zijn eerste verliespartij was Peter Wright daarvoor verantwoordelijk. De Schot won in een volledig in Oranje gehuld Ahoy in Rotterdam met 7-5.

LEES OOK: 'Sorry dat ik jullie heb teleurgesteld', play-offs Premier League darts uit zicht voor 'Barney'