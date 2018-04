Raymond van Barneveld trakteert zijn 'Barney Army' op overwinning in Ahoy

DEN HAAG - Raymond van Barneveld heeft in de Premier League na vier nederlagen op rij weer eens een overwinning geboekt. De darter uit Den Haag die vorige week nog twee keer dik verloor van Daryl Gurney en Peter Wright, herstelde zich in een stampvol Ahoy in Rotterdam met een 7-3-zege op Simon Whitlock.

Met een gemiddelde van 101,44 met drie pijlen was 'Barney' in een volledig in oranje gehulde dartstempel veel beter dan de Australiër, die slechts tot 89,49 kwam. Op Twitter bedankte de Hagenaar na afloop zijn fans, het 'Barney Army', voor hun steun.



Lang nagenieten is er niet bij voor Van Barneveld, want donderdag moet hij opnieuw stevig aan de bak in de Premier League in de kraker tegen landgenoot Michael van Gerwen.

Van Gerwen heeft een minder prettig gevoel overgehouden aan zijn eerste partij in Rotterdam. De Brabantse nummer 1 van de wereld ging voor de tweede keer dit jaar onderuit. Net als bij zijn eerste verliespartij was Peter Wright daarvoor verantwoordelijk. De Schot won in Rotterdam met 7-5.



Speelschema dag 2 Premier League Rotterdam:

Simon Whitlock v Michael Smith

Daryl Gurney v Gary Anderson

Rob Cross v Peter Wright

Michael van Gerwen v Raymond van Barneveld

Daryl Gurney v Simon Whitlock