Strandtent Blue Lagoon op Scheveningen volledig in vlammen op Grote brand bij strandtent Blue Lagoon (foto: Regio15) Foto: Regio 15 Foto: Regio 15

DEN HAAG - Strandtent Blue Lagoon op Scheveningen is donderdagochtend volledig uitgebrand. Er zijn geen slachtoffers. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere strandtenten. Toen de brandweer aankwam stond de strandtent al volledig in brand', aldus een woordvoerder van de brandweer. De brandweer is donderdagochtend bezig met het nablussen. Daarbij worden de gasflessen in de keuken van Blue Lagoon goed in de gaten gehouden vanwege eventueel explosiegevaar. Er kan volgens de brandweerwoordvoerder niet met zeewater geblust worden. De eigenaar van de strandtent zou volgens de brandweer erg emotioneel en aangeslagen zijn.