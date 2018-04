Eigenaresse Blue Lagoon: 'Sta je dan; 27 graden en een verwoeste strandtent'

Wat er over is van Blue Lagoon | Foto: Omroep West

DEN HAAG - 'Ik keek vanmorgen uit mijn raam en dacht; dit is foute boel', vertelt eigenaresse Lindsey Ludovici geëmotioneerd. Haar strandtent Blue Lagoon op Scheveningen is donderdagochtend volledig afgebrand. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk.

Ludovici werd wakker gebeld door de nachtbewaker. 'Ik hoopte nog dat ik het mis had, maar het ging opeens heel hard. Ik hoorde sirenes, zag veel rook op de plek van onze zaak. Eén plus één is twee, ik ben er meteen naartoe gerend. Binnen tien minuten stond de boel in lichterlaaie. Ik dacht: Jeetje, daar gaat vijfendertig jaar levenswerk van je ouders en jezelf. Dit echt heel triest.'

Het moment van de brand had volgens Ludovici niet slechter gekund. 'Ik had de zaak net overgenomen van mijn ouders. We waren een maand open. Er stond een mooie zomer voor de boeg, maar vooral een mooi weekend. Nu sta ik hier met 27 graden, zonder strandtent. Het is nog volledig onduidelijk wat er is gebeurd.'



Noodgebouw

Volgens de eigenaresse is de tent niet meer te gebruiken, maar een deel van het terras staat nog wel. 'We gaan nu kijken wat we er nog van kunnen maken, zodat we wel een seizoen kunnen draaien. Misschien met een noodgebouw.'

