OM: werkstraf stalker (77) die twee jaar lang gemeente Leidschendam-Voorburg lastig viel

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Het Openbaar Ministerie (OM) eist een werkstraf van 180 uur, een voorwaardelijke celstraf en een contactverbod met politici tegen de stalker Hans H. Dat blijkt tijdens de rechtszaak donderdagochtend. De 77-jarige Hans H. bekende tijdens de rechtszaak dat hij twee jaar lang dagelijks dreigende e-mails verstuurde naar gemeentemedewerkers van Leidschendam-Voorburg, waaronder oud-burgemeester Van der Sluijs.

Hans H. verstuurde de mails in 2015, toen er veel protesten waren tegen de opvang van vluchtelingen. H. was tegen de komst van een asielzoekerscentrum en mailde daar veelvoudig over. Hij was bang voor 'inbraak en verkrachting door moslimvluchtelingen'. 'De komst van een asielzoekerscentrum naar Leidschendam is voor joodse inwoners levensbedreigend. Mijn mails waren om mensen wakker te schudden', verklaart H, die zich van geen kwaad bewust is.

In totaal deden zeven raadsleden aangifte. Dagelijks ontvingen zo'n veertig mensen per dag de dreigende e-mails. Zo kreeg raadslid Klazinga een mail met de tekst: 'alle Klazinga's aan de hoogste boom'. Toenmalig burgemeester Van der Sluijs wordt in de e-mails van H. een 'antisemiet met maar één hersencel' genoemd.



'Kans op herhaling aanwezig'

In juni 2016 werd Hans H. opgepakt. Al snel werd hij weer vrijgelaten, met de voorwaarden dat hij bepaalde mensen geen e-mails meer mocht sturen. De officier van justitie zegt donderdag dat hij deze voorwaarden heeft overtreden.

Volgens Reclassering Nederland is de kans op herhaling aanwezig. Gezien de leeftijd van H., 77, denken ze dat een gedragsverandering niet meer voor de hand ligt. Daarom adviseert de reclassering een werkstraf.



Protesten

H. was niet de enige die tegen de opvang van asielzoekers in de gemeente was. Door een burgerreferendum werd duidelijk werd dat 95 procent tegen de komst van een asielzoekerscentrum was. Ondanks het negatieve tegengeluid, werd de komst van het centrum in Leidschendam-Voorburg doorgezet.

LEES OOK: