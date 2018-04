Bollenstreek maakt zich op voor corso

Bloemecorso in opbouw | Foto: Omroep west

SASSENHEIM - Met een narcis boven op zijn muts is een vrijwilliger keihard aan het werk om de praalwagens van het corso te versieren. Naast hem een meer dan levensgrote koe in het paars-wit, een trein en een kameel.

Honderden vrijwilligers zijn keihard aan het werk voor het bloemencorso van de Bollenstreek. Tot en met vrijdag staat de hal van het bedrijf DeLeeuw Flowerbul in Sassenheim volledig in het teken van het versieren van de 18 praalwagens. Het thema van het 71ste Bloemencorso van de Bollenstreek is Cultuur.

Tijdens de opbouwdagen worden de praalwagens overdekt met duizenden hyacinten, tulpen en narcissen. Het vaststeken van de bloemen op de wagens wordt gedaan door honderden enthousiaste vrijwilligers.



Zaterdag rijdt het corso

Velen doen dit al jaren. Alle wagens moeten voor zaterdag klaar zijn wanneer het corso van Noordwijk naar Haarlem zal rijden. Tekst loopt door na Tweet.



Als je zelf niet langs de route kan of wil staan, hoef je gelukkig nog steeds niet te missen van het Bloemencorso! Omroep West is er namelijk bij en doet voor jou verslag van het evenement.

Zaterdag kijk je tussen 12.15 en 13.15 uur live mee op TV West, omroepwest.nl of de app. Op zondag wordt vanaf 16.45 een samenvatting van het bloemenfestijn uitgezonden op TV West.

