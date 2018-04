Deel dit artikel:











Hoe goed heb jij het nieuws in de gaten gehouden? Doe de Omroep West-nieuwsquiz! Snoek met karper in Hillegom. (Foto: Pieter Hoogewerf)

DEN HAAG - Hoe goed heb jij het nieuws de afgelopen week in de gaten gehouden? Weet jij hoe lang je in de zon kan zitten zonder te verbranden? En weet jij waar een monstersnoek met een karper in zijn bek is gevangen? Doe de Omroep West-nieuwsquiz!