22-jarige man uit Naaldwijk weer terecht Politieauto | Foto: John van der Tol

NAALDWIJK - De 22-jarige Lee uit Naaldwijk is in goede gezondheid terug gevonden. Dit meldt de politie op Twitter. De man was sinds 14 april vermist.

De politie kan vanwege de privacy niet zeggen waar en hoe ze de man hebben aangetroffen. 'Het belangrijkste is dat de Naaldwijker weer terecht is', zegt een woordvoerder. Woensdag zocht de politie nog op het strand naar de toen nog vermiste man. Daarnaast roept de politie op om de foto van de 22-jarige man uit Naaldwijk, die mensen op social media hebben geplaatst of gedeeld, te verwijderen. Dit ook in verband met zijn privacy.



