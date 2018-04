Rijswijk tegen wijzigingen buslijnen 18 en 23

RIJSWIJK - De gemeente Rijswijk is tegen het veranderen van de routes van de buslijnen 18 en 23 door Rijswijk. Wethouder René van Hemert (verkeer en vervoer) heeft de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) vorige week laten weten tegen het voorstel te stemmen omdat daardoor woonwijken verstoken blijven van openbaar vervoer.

Het is de bedoeling van de Metropoolregio het eindpunt van buslijn 18 te verleggen van de Schilp naar Eikelenburg. Verder is het voorstel om bus 23 niet meer door de Muziekbuurt te laten rijden, maar rechtstreeks van de Steenvoordelaan naar het Generaal Eisenhowerplein. Daarna moet de bus via de Sir Winston Churchilllaan en de Burgemeester Elsenlaan naar de Lindelaan rijden. Dat betekent dat de Huis te Landelaan en de Generaal Spoorlaan worden overgeslagen.

De gemeente is ook tegen verplaatsing van het eindpunt van lijn 18. Enkele jaren geleden is op verzoek van de HTM het eindpunt juist verplaatst van Eikelenburg naar de Schilp. De speciaal daarvoor door de gemeente aangelegde voorzieningen bij de Schilp kunnen dan weer worden afgebroken. Ook wil de gemeente dat de Muziekbuurt de bus 23 behoudt, omdat de beschikbare haltes voor de inwoners (NS-station en In de Bogaard) voor veel mensen te ver zijn om te lopen.



Meer protest

De MRDH heeft onlangs de Vervoerplannen 2019 gepresenteerd, waarin de nieuwe routes van openbaarvervoerlijnen worden gepresenteerd. Eerder was er al ophef over het inkorten van buslijn 23. De HTM wil deze buslijn vanaf 2019 alleen in de zomerweken naar Kijkduin laten rijden.