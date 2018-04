Lokale sporticonen geëerd op Haagse Sportcampus

DEN HAAG - De Sportcampus Zuiderpark gaat nu ook Haagse sporttoppers eren. Na een Wall of Fame met daarop lokale Europese en Wereld Kampioenen en medaillewinnaars op Olympische Spelen, komt er nu ook een wand met zilveren sterren voor lokale sporticonen. Wie er op de wand staan, wordt pas tijdens de onthulling bekend gemaakt.

De wand wordt donderdag 26 april onthuld door wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, sport). Hij gaat dit doen in aanwezigheid van veel iconen. Zo zijn voetballers Martin Jol, Lex Schoenmaker en Aad de Mos erbij.

Ook een aantal bekende scheidsrechters is van plan te komen, zoals Dick Jol, Mario van den Ende en de familie van John Blankenstein. Viola Holt komt als vertegenwoordiger van haar vader, de beroemde journalist Ad van Emmenes. En ook tennisster Marcella Mesker, voetbalmakelaars Rob en Karel Jansen en kunstschaatster Joan Haanappel zullen het glas heffen tijdens de onthulling.



Bekende sporters

De Wall of Fame met Europese en Wereld Kampioenen werd 20 februari onthuld. Daarbij waren vele bekende sporters aanwezig, zoals volleyballer Peter Blangé, honkballer Kalian Sams, judoka Carola Uilenhoed, korfballer Tim Abbenhuis en hockeyster Lisanne Lejeune.

Xenia Stad-De Jong uit Zoetermeer wordt de komende periode nog toegevoegd aan de Haagse Wall of Fame bij Sportcampus Zuiderpark. In 1948 veroverde Stad goud tijdens de Olympische Spelen in Londen. Ze maakte deel uit van de estafetteploeg onder leiding van de vermaarde Fanny Blankers-Koen. Ook tijdens de Europese kampioenschappen atletiek van 1950 was ze succesvol.



Joop Zoetemelk Hagenaar?

In de Wall of Fame is ook een van Nederlands' grootste wielerhelden opgenomen: Joop Zoetemelk. Na de onthulling ontstond er ophef in Rijpwetering. Joop Zoetemelk wordt daar écht als inwoner van dit dorp gezien. Er staat zelfs een standbeeld. De inwoners waren ook erg verontwaardigd dat Den Haag 'hun Joop' had ingepikt.

