Hoe is het nu met Kenzo, de 'spouwmuurkat' die Westland vier dagen in zijn greep hield? Kenzo in april 2017 herenigd met baasje - Foto Regio 15

TER HEIJDE - Precies een jaar geleden zat Westlander Burak Aydin met de handen in het haar. Zijn kat Kenzo zat toen al vier dagen vast in een spouwmuur van zijn huis. Zelfs een deel van de gevel aan de Michiel de Ruyterstraat in Ter Heijde werd afgebroken door een aannemer, in verwoedde pogingen het beestje uit zijn benarde situatie te halen.

Geschreven door Bob Brinkman

Al kattenbrokjes schuddend stond Burak Aydin op een ladder bij het opengebroken deel van het huis. Hoe aantrekkelijk het rammelende geluid ook klonk, Kenzo de kat kwam niet naar buiten. Het dreef het baasje tot wanhoop. 'Ik ben best verdrietig', vertelde Aydin aan Omroep West. De brandweer, de dierenambulance en een aannemer. Iedereen werd ingezet om Kenzo tussen de isolerling en buitenmuur vandaan te halen. Eerst sneuvelde de nok van het huis. Toen dat geen resultaat opleverde, volgde de zijplaten. Als laatste redmiddel is er een stuk muur uit de de gehaald, maar Kenzo was te schuw voor de helpende mensenhanden en vluchtte keer op keer weg.

De redding 19 april 2017. In het holst van de nacht vond Kenzo dat kust veilig was en sloop hij naar buiten. De fotografen van nieuwssite Regio15 zagen het bange diertje buiten zitten. Toen zij met hun camera op Kenzo afliepen, vluchtte Kenzo weer terug de veilige spouwmuur in. Niet veel later wist het baasje Kenzo toch te pakken te krijgen. 19 april 2018. De rust is wedergekeerd in de Westlandse Michiel de Ruyterstraat. De woningbouwcoörperatie heeft de schade aan de spouwmuur vergoed, omdat zij vonden dat 'zo'n beestje niet zomaar achtergelaten kon worden'. Baasje Burat is door zijn kat wel in de gordijnen gejaagd. 'Ik ben een tijd wat feller geweest tegen Kenzo. Hij mocht een tijdje niet meer naar buiten', biecht hij op.

Spouwmuurschuw Maar ondanks de bezorgde en strenge reactie van Burak, heeft Kenzo zijn les geleerd. Hij zal geen kattenkwaad meer uithalen. 'Ze blijft uit de buurt van die spouwmuur', lacht Burat Aydin. 'Hij weet dat hij daar niet meer moet zijn.' Kenzo mag tegenwoordig wel weer naar buiten, maar verder dan het balkon gaat hij eigenlijk niet. Zijn baasje hoopt in ieder geval dat de inmiddels vier jaar oude Kenzo dichtbij blijft en 'nog vele jaren meegaat'. Interview 2017 als Kenzo nog niet gered is



Kenzo gered na vier dagen in de spouwmuur

