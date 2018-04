Nieuw Haags verkeersinfarct in aantocht: Koningstunnel negen maanden compleet dicht

DEN HAAG - Automobilisten moeten volgend jaar weer rekening houden met een flinke hindernis in het centrum van Den Haag. De Koningstunnel bij het Centraal Station gaat dan van maart tot en moet november helemaal dicht voor groot onderhoud.

Die werkzaamheden hebben flinke invloed op de bereikbaarheid van de stad. De gemeente wil daarom tal van maatregelen gaan nemen om ervoor te zorgen dat onder meer de Binckhorst en de binnenstad toch toegankelijk blijven. De bedoeling dat er alternatieve routes komen én dat iedereen op tijd wordt geïnformeerd, aldus wethouder Boudewijn Revis (VVD) in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens hem maken per etmaal ongeveer 20.000 auto's en motoren gebruik van de tunnel. Die moeten volgend jaar maanden via alternatieve routes. Nadeel: deze zijn vaak al druk – zoals de Zuid-Hollandlaan. Of minder geschikt voor extra verkeer – de Prinsessegracht.



Alternatieve routes

Wethouder Revis in de brief aan de raad: 'Daarom moeten extra maatregelen worden genomen om de doorstroming van het verkeer te optimaliseren en de verkeersveiligheid te waarborgen.' Dat is ook al nodig om te voorkomen dat omleidingsverkeer gebruik gaat maken van 'ongewenste sluiproutes', zoals de Zwarteweg en de Oranje Buitensingel.

Ondanks die alternatieve routes en maatregelen, verwacht Revis dat verkeer toch rekening moet houden met flinke vertragingen. Zoals het er nu naar uitziet bedragen die in de directe omgeving van de tunnel tijdens de spits tien tot dertig minuten. Iets verderop blijft dit 'beperkt' tot vijf tot tien minuten.



Verlenging

Bij het maken van de plannen om de stad toch bereikbaar te houden, wordt gebruik gemaakt van de ervaringen tijdens de afsluiting van de Raamweg. Ook rond de Koningstunnel wordt straks gebruik gemaakt van bijvoorbeeld dynamische informatiepanelen, afzettingen, hekken en adviezen om op andere tijden te reizen.

De gemeenteraad wilde eigenlijk ook graag dat de Koningstunnel zou worden verlengd aan de kant van de Koekamp. Maar dat is financieel niet haalbaar, aldus de wethouder. De aannemers gaat wel rekening houden met een mogelijke verlenging aan de zijde van de Bezuidenhoutseweg. Alle installaties worden zo ontworpen dat dat ze in de toekomst gemakkelijk zijn uit te breiden.



Volledig afgesloten voor verkeer

Tijdens de werkzaamheden die worden uitgevoerd door Siemens en Heijmans wordt de Koningstunnel volledig afgesloten voor verkeer. Dat is nodig om de bestaande installaties te vervangen en uit te breiden. Het gaat daarbij om verlichting, ventilatie, verkeersdetectie, camera's, noodtelefoons en vuilwaterpompen.