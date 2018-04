Deel dit artikel:











Diefstal uit geldwagen in Naaldwijk Foto: WOS

NAALDWIJK - Uit een geldwagen aan de Stokdijkkade in Naaldwijk is donderdagmiddag een onbekend bedrag aan geld gestolen, dat meldt de politie. Hoe de diefstal heeft plaatsgevonden, is onduidelijk.

De politie meldt aan Omroep West dat het nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd. 'Er was ineens geld weg', aldus de politie. Een deel van de straat is afgezet met rood-witte linten. De politie doet ter plekke onderzoek.