Haagse student roeit sponsorwedstrijd voor broertje dat door zelfmoord omkwam

DEN HAAG - Amper vier maanden na de dood van zijn broertje is de Haagse student Camiel Spreij vastberaden om tijdens de roeivaartmarathon Ringvaart Regatta in Delft 113 kilometer te roeien om geld op te halen voor de zelfmoordpreventielijn 113.

Het broertje van Camiel Spreij, Dominic, pleegde vorig jaar op 20-jarige leeftijd zelfmoord. Op zijn afscheidsbriefje stond: Forgive Me. Niemand in de familie wist dat Dominic worstelde met de gedachte over het beëindigen van zijn leven. 'We hebben het echt niet zien aankomen. Deze laatste vraag heb ik beantwoord. Ik vergeef het hem, maar vergeten zal ik het nooit', vertelt broer Camiel in talkshow FRITS! van Omroep West.

Camiel wil dat er meer aandacht komt voor zelfdoding en wil met zijn actie 113.000 euro ophalen. 'Het is ambitieus, maar ik wil het taboe over zelfmoord doorbreken'. De Ringvaart Regatta in Delft is een wedstrijd over honderd kilometer. Camiel doet er dus nog een schepje bovenop, dertien kilometer om precies te zijn.



Geen aandacht voor zelfdoding

Naast het ophalen van geld voor de zelfmoordpreventielijn, hoopt Camiel ook dat hij de aankomende weken een afspraak kan maken met minister van onderwijs Arie Slob. 'Scholieren krijgen wel seksuele voorlichting, maar er is geen aandacht voor zelfdoding.' Camile hoopt met de minister over deze kwestie in gesprek te gaan.





Meer zien? Kijk dan zaterdag vanaf 20.00 uur naar weer een nieuwe aflevering van talkshow FRITS!