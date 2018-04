Historische fruitmuur Kwintsheul mogelijk toch gesloopt

KWINTSHEUL - De monumentale fruitmuur in Kwintsheul gaat wellicht worden gesloopt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was eerst tegen de sloop, maar zegt tegen Omroep West dat het geen rechtszaak zal aanspannen, mocht de gemeente alsnog overgaan tot het weghalen van de oude muur.

Het gaat om een ruim honderd meter lange fruitmuur langs de Poeldijkseweg in het Westlandse Kwintsheul. De muur is 200 jaar oud en wordt al jaren met ijzeren pilaren ondersteund om ongevallen op het naastgelegen fietspad te voorkomen.

De gemeente Westland wilde eerder de muur slopen om met de historische stenen opnieuw op te bouwen. Dat voorstel strandde in januari in de gemeenteraad. Een deel van de raad wilde de muur in ere houden en rechtop zetten. Daar hangt wel een flink prijskaartje aan: één miljoen euro. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was altijd tegen sloop van het monument.



Voorloper van de kas

Tegenstanders van sloop benadrukken de historische waarde van de muur. Ooit stond er 600 kilometer aan fruitmuren in het Westland. 'De muren zorgden voor beschutting en waren eigenlijk de voorloper van de kas', zegt Jan van Geest van de Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck.

De tegenstanders voeren vinden dat één miljoen aan restauratiekosten wel erg ruim is begroot. D66 heeft daarom vragen gesteld aan het college van B en W over dat bedrag.



Restauratie technisch nauwelijks haalbaar

Wethouder Peter Ouwendijk zegt dat het bedrag van één miljoen euro wel degelijk de uitkomst is van meerdere onderzoeken naar het restaureren van de muur. Monumentonderzoeker Volker Vlaming onderzocht de gewraakte muur eerder. Hij bevestigt dat het rechtzetten en restaureren van de historische muur erg ingewikkeld is. 'De onderzochte extra optie biedt nauwelijks zekerheid aangaande de technische haalbaarheid.' Mede daarom wilde de gemeente de muur afbreken.

De partijen die nu werken aan een nieuwe coalitie, zijn allemaal tegen een restauratie.

