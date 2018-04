Ruzie over parkeerplaatsen Jumbo Midden-Delfland blijft doorgaan; RvS moet oordeel vellen

DEN HOORN - De gemeenteraad van Midden-Delfland wil dat de Raad van State het aantal te compenseren parkeerplaatsen uitrekent dat nodig is na de bouw van een nieuwe Jumbo-supermarkt in het centrum van Den Hoorn. Op een rechtszitting donderdag in Den Haag werd hierover drie uur lang gesteggeld tussen de gemeente en tegenstanders van het centrumplan. Dat zijn Gerard van Leeuwen van de Plus-supermarkt en omwonenden. De Raad van State (RvS) leek het niet te zien zitten om zelf de rekensom te gaan maken. 'U vraagt teveel', kreeg de gemeenteraad te horen van het rechtscollege.

In januari vorig jaar leek eindelijk de kogel door de kerk toen de gemeenteraad zich schaarde achter het plan voor een Jumbo, de tweede supermarkt in Den Hoorn. Tegenstanders stapten naar de Raad van State. Inmiddels heeft de hoogste bestuursrechter er al twee lange hoorzittingen aan gewijd.

Volgens de gemeente moeten er na de bouw van de Jumbo 61 parkeerplaatsen worden gecompenseerd. Tegenstanders vragen zich telkens af hoe en waar de gemeente de parkeerplaatsen dan gaat aanleggen? Volgens hen zijn het Koningin Julianaplein, Hof van Delftstraat en de Looksingel niet geschikt. Op die drie locaties zouden in de toekomst 27 parkeerplaatsen moeten komen. De parkeerdruk in Den Hoorn mag door het Centrumplan niet groter worden en de gemeente streefde zelfs naar een verlichting. De vraag is of dat gaat lukken.



'Ze spelen quitte'

Volgens de Stichting advisering bestuursrechtspraak (Stab), die op verzoek van de Raad van State in Den Hoorn is geweest, blijft de parkeerdruk gelijk. 'Ze spelen quitte', zei een woordvoerder van de Stab. De Raad van State liet donderdag de hele rechtszitting op een geluidsband opnemen wat uitzonderlijk is. Dat had te maken met vele parkeerberekeningen waarover werd gepraat.

In 2013 hield de gemeente een prijsvraag voor de herontwikkeling van het centrum van Den Hoorn. Het plan van Van Leeuwen haalde het niet. Daarover kan de Plusmarkt-eigenaar zich nog steeds opwinden, bleek donderdag. De gemeente koos voor het plan van projectontwikkelaar Waaijer/Jumbo.

De Raad van State slaagt er waarschijnlijk niet in om binnen zes weken uitspraak te doen, zei voorzitter J. Kranenburg aan het einde van de zitting.