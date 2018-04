DJ Matsoe Matsoe en rockband Di-recht sluiten het Bevrijdingsfestival in Den Haag af

DEN HAAG - Tijdens de elfde editie van het Bevrijdingsfestival op het Malieveld in Den Haag sluiten twee Haagse acts het festival af. Naast Di-rect verzorgt ook dj Matsoe Matsoe een slotact.

Joey Spaan, alias Matsoe Matsoe, werd bekend door zijn deelname aan de realityshow Oh Oh Cherso. 'Ik voel me vereerd dat ik dit mag meemaken in mijn dj-carrière', vertelt Matsoe Matsoe in de talkshow FRITS! van Omroep West.

Eerder werd al bekend dat Rondé, dj Fedde le Grand, de saxofoniste Candy Dulfer en The Voice-finalist Samantha Steenwijk komen optreden. In totaal zijn er bijna veertig optredens op het Haagse Bevrijdingsfestival.De organisatie hoopt dit jaar bijna 80.000 bezoekers naar het Malieveld te trekken.

