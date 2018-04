Liquidatieverdachten horen vonnis voor moord op Zeynel Er

DEN HAAG - Leon N. (25) en Mohamed H. (31) horen vrijdag het vonnis in de zaak Zeynel Er. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden hoge straffen tegen de twee.

Als het aan het OM ligt gaat Leon N. 25 jaar de cel in. Hij wordt ervan verdacht de fatale schoten te hebben gelost. Zeynel Er werd op 14 juni 2016 op de Rooseveltstraat in Leiden doodgeschoten met een automatisch wapen. Hij had meer dan dertig kogelwonden.

Tegen Mohamed H. eiste justitie een gevangenisstraf van 22 jaar. Hij zou de vluchtauto bestuurd hebben. De twee verdachten hebben tijdens het proces altijd ontkend iets te maken te hebben met de liquidatie. N. heeft toegegeven dat hij in wapens handelde, maar niet dat hij iets met de moord van doen had.



Ingehuurd voor 'kille afrekening'

Volgens het OM werden de twee ingehuurd voor deze 'kille afrekening'. Het motief is tijdens de zaak nooit duidelijk geworden, tot frustratie van de nabestaanden.

De twee verdachten hebben nooit gedurfd om daarvover te verklaren. Een derde verdachten, Jim C. (31) werd eerder al vrijgesproken. Hij werd verdacht van het voorbereiden van een liquidatie.