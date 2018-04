Mark van der Kallen: 'Onverantwoord dat ADO Den Haag structureel verlies maakt'

DEN HAAG - Voormalig ADO Den Haag-eigenaar Mark van der Kallen vindt het onverantwoord dat voetbalclub ADO Den Haag structureel verlies maakt, 'daar moet je van af, want daarmee heb je niet de zelfstandigheid in handen', zegt Van der Kallen in de talkshow FRITS! van Omroep West.

'Je bent afhankelijk van de bedrijfsvoering van het Chinese bedrijf United Vansen, als er ieder jaar geld bij moet dan is er wel een probleem.' United Vansen (UVS) nam in 2014 de voetbalclub over van Mark van der Kallen die op zijn beurt tien jaar geleden ruim negen miljoen euro investeerde in het toen failliete ADO.

Of Van der Kallen ADO Den Haag ooit nog financieel gaat helpen? 'Ik heb altijd gezegd dat ik ADO help alleen ga ik het nooit meer alleen de kar trekken.'



Belangen in tal van bedrijven

De Rijswijkse zakenman heeft belangen in tal van bedrijven. In 1993 begon hij als ondernemer nadat hij Riva, de oude Opel dealer in De Haag kocht. Inmiddels is dit bedrijf uitgegroeid tot één van de grootste bedrijven in de regio Den Haag. Zo nam zijn bedrijf autodealer Wittebrug autogroep over.

