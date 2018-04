Alphense violistes in finale Prinses Christina Concours

DEN HAAG - Salomé Bonnema (16) en Sedna Heitzman (17) uit Alphen aan den Rijn staan zaterdag in de finale van het Prinses Christina Concours. Samen met Iris Kempen en Jurre Koopmans vormen de violistes het Viride Kwartet.

Tot hun eigen verrassing haalde het Viride Kwartet via allerlei voorrondes de landelijke finale. 'Wij deden mee om onze naamsbekendheid te vergroten en om te kunnen optreden voor publiek', zegt Sedna. 'Ja, dat we de finale zouden halen hadden we echt niet verwacht', voegt Salomé toe.

De conservatoriumleerlingen treden komende zaterdag op in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. 'We gaan ervan genieten. Ik haal heel veel plezier uit het spelen voor publiek', blikt Sedna vooruit op de eindstrijd. Salomé: 'Als we een prijs pakken, is dat mooi meegenomen.'​