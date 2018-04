Lichaamsdelen vermoorde Julia lagen in kist op balkon

DEN HAAG - De partner van de vermoorde Julia Chernyshova bewaarde haar lichaamsdelen in een kist op zijn balkon van zijn appartement aan de Neptunusstraat op Scheveningen. Dat staat in de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie (OM). De 41-jarige man moet woensdag voor het eerst voor de rechter verschijnen in een zogenoemde pro-formazitting.

Volgens het OM heeft Andrei K. zijn vrouw Julia gewurgd en daarna in stukken gezaagd. K. deed de lichaamsdelen in zakken en daarna in een kist. Die zette hij op zijn balkon. Op 11 januari werden de lichaamsdelen ontdekt en werd K. opgepakt. Hij gaf Julia twee dagen daarvoor als vermist op bij de politie.

Andrei K. het zou het niet hebben kunnen verkroppen dat de 30-jarige Julia van hem wilde scheiden. Hij heeft het wegmaken van het lichaam bekend, maar heeft steeds gezegd dat hij niet weet hoe zijn vrouw om het leven is gekomen.



Rusland

De Russische Julia had een yogastudio in de Neptunusstraat. Ze werd gecremeerd en herdacht in Den Haag en door de Russische gemeenschap in Rotterdam. Haar urn is opgestuurd naar haar familie in Rusland. Het is niet bekend of haar familie woensdag aanwezig is in de rechtbank.