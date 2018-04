'Blowverbod Den Haag is zeker niet pietluttig'

DEN HAAG - Volgens Bart Nieuwenhuizen, de Haagse hoofdofficier van justitie, kan een blowverbod helpen bij het handhaven van de openbare orde. Dat zegt hij op Radio West. 'Ja, zeker. Dat is ook de reden waarom Den Haag dit invoert. Een blowverbod is zeker niet pietluttig.'

Sinds vrijdag 13 april is er in Den Haag een verbod ingegaan op het gebruik van softdrugs in de openbare ruimte. Daarmee is het bijvoorbeeld niet meer toegestaan om op bepaalde plekken in de stad te blowen. Het mag bijvoorbeeld niet meer in het centrum, rondom Den Haag Centraal, op het Malieveld en op de boulevard van Scheveningen.

Het verbod is ingevoerd na overlast die omwonenden en bezoekers van de stad ervaren. Zij hebben bij de gemeente geklaagd over de geur die blowen met zich mee brengt. Als je gepakt wordt, riskeer je een boete van 95 euro.



'Hebben wel wat beters te doen'

Toch wil de hoofdofficier geen lange, slepende rechtszaken voeren op dit gebied. 'Daar heb ik geen zin in', zegt Nieuwenhuizen. 'We hebben echt wel wat beters te doen.'

Donderdagavond praat de gemeenteraad van Den Haag over het verbod. Een aantal partijen heeft er kritiek op geuit.

