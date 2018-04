Henk Bres geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger PVV in Den Haag

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft donderdagavond 19 fractievertegenwoordigers geïnstalleerd in de raadzaal. Onder hen ook Henk Bres.

Bres is geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger voor de PVV in Den Haag. Hij zou aanvankelijk raadslid worden, nadat hij met voorkeursstemmen werd verkozen. Later zag hij daar vanaf. Ook Michel Rogier is geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger voor zijn partij: het CDA.