Leidse Nachtraad geïnstalleerd: 'Op naar een beter nachtleven'

LEIDEN - Het nachtleven in Leiden kan stukken beter, althans, dat vindt een aantal dj's en organisatoren van feesten. Ze verenigden zich in het collectief de Leidse Nachtraad. Donderdagavond werd de raad 'geïnaugureerd' op het Leidse stadhuis.

Het is de bedoeling dat de Leidse Nachtraad samen met de gemeente plannen gaat maken voor het toekomstige nachtleven van Leiden. Volgens de leden van de raad ontbreekt het nu vooral aan locaties waar feesten kunnen worden gegeven voor 300 tot 500 man.

Om hier aandacht voor te vragen was donderdagavond voor het stadhuis een silent disco georganiseerd. Het publiek kon via een koptelefoon losgaan op de muziek van tien verschillende dj's. 'Leiden heeft vooral veel kroegen, maar weinig middelgrote dansgelegenheden. Wij vinden dat er minstens twee nieuwe locaties bij moeten komen', vertelt initiatiefnemer van de Nachtraad Sebastian Schoenmaker. 'Wij willen een handreiking doen aan de gemeente, ondernemers en organisaties die iets met de nachtcultuur willen doen. We willen met hen in gesprek om nieuwe projecten te starten. Het doel is: het Leidse nachtleven naar een hoger niveau tillen.'



'Jongeren moeten lekker uitgaan'

Wethouder voor binnenstad en cultuur Robert Strijk (D66) is blij met de raad: 'Het is een mooi initiatief. Een stad met onze omvang moet een cultuur hebben waar jongeren lekker uit kunnen gaan.' Strijk vervolgt: 'Ik ben dan weliswaar iets ouder, maar het is goed dat deze jongeren het op de agenda zetten.'

