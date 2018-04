Blowverbod Den Haag gaat gewoon in ondanks kritiek vanuit gemeenteraad

Deel dit artikel:











DEN HAAG - Alle kritiek ten spijt: het blowverbod in dertien gebieden in Den Haag gaat gewoon in. Een meerderheid van de gemeenteraad steunt het besluit van burgemeester Krikke. Wel zal de politie niet direct, maar pas vanaf 1 juni boetes uitschrijven. Ook zal niet over twee jaar, maar al over een half jaar bekeken worden of het beleid effect heeft. Een motie van D66 hierover kreeg voldoende steun.

Burgemeester Krikke heeft het blowverbod ingevoerd, omdat er volgens haar op verschillende plekken in de stad sprake is van overlast. ‘Er zijn honderden registraties van overlast’, zei Krikke tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Als voorbeeld noemde ze de Paleistuinen, waar mensen die in de tuinen een boek lezen of sporten last hebben van blowende groepen jongeren. De Haagse Stadspartij (HSP) vindt het blowverbod onzinnig. ‘Als er ergens overlast is, kan de politie al optreden’, zei HSP’er Peter Bos. ‘Een blowverbod voegt niets toe. Ik kan het begrijpen als er een blowverbod rond speeltuinen, scholen of winkelcentra geldt. Maar nu gaat het om een verbod voor de halve stad. Dat gaat te ver.’

Besluit niet teruggedraaid De HSP wilde het besluit terugdraaien maar een motie hierover kreeg met negen stemmen voor en 36 tegen geen meerderheid. Alleen de PvdA, PVV en de SP steunden de motie. Toch waren ook andere partijen kritisch. D66-raadslid Hanneke van der Werf vroeg zich af wie lastig gevallen wordt als iemand op het strand een joint rookt. Van der Werf: ‘Als je op iedereen jaagt die een blowtje rookt, dan ben je niet goed bezig. We moeten alleen groepen die overlast veroorzaken aanpakken.’ GroenLinks-fractievoorzitter Arjen Kapteijns noemde het verbod ‘disproportioneel en betuttelend’.

Geen strijd tegen softdrugd Burgemeester Krikke ontkent dat ze op jongeren die blowen gaat jagen. ‘Ik voer geen strijd tegen softdrugs. Het gaat mij niet om iemand die rustig een joint rookt. Wel wil ik de overlast aanpakken die groepen blowende mensen veroorzaken.’ Krikke wilde de critici wel tegemoet komen. ‘We zullen het verbod pas vanaf 1 juni handhaven. Dat betekent dat we langer waarschuwen en pas vanaf juni boetes zullen uitschrijven.’